Elm və təhsil naziri Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edəcək
Elm və təhsil
- 04 fevral, 2026
- 11:21
Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev fevralın 27-də Sumqayıt şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.
"Report" xəbər verir ki, qəbulda Sumqayıt, Abşeron, Xızı və Qubadlı sakinləri iştirak edə bilərlər.
Adları çəkilən şəhər və rayonların sakinləri 13 fevral (saat 18:00-dək) tarixinədək Elm və Təhsil Nazirliyinin Çağrı Mərkəzinin 146 – 2 və 146 – 6 nömrəli telefonlarına (yalnız iş günləri və saatları ərzində) zəng etməklə qəbula yazıla bilərlər.
Bununla yanaşı, nazirliyin rəsmi saytının https://edu.gov.az/az/contact_us bölməsinə elektron formada və ya +994 51 206 78 48 nömrəsinə "WhatsApp" vasitəsilə müraciət göndərmək mümkündür. Qəbulda iştirak üçün qeydiyyat mütləqdir.
Son xəbərlər
12:17
Hazırda m10-da bütün əməliyyatlar tam bərpa olunubMaliyyə
12:16
Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıbDigər
12:13
İsmayıl Bəqai: ABŞ-İran danışıqlarının planı tərtib edilibRegion
12:12
İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün hazır olduqlarını təsdiqləyiblərXarici siyasət
12:11
Azərbaycan Mərkəzi Bankı lombard fəaliyyətini tənzimləməyə hazırlaşırMaliyyə
12:10
SOCAR yetkin yataqların rentabelliyi üçün alternativ texnologiyaları araşdırırEnergetika
12:09
"Nyukasl" "Qarabağ"la Bakıda keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıbFutbol
12:06
Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı illik məruzə Milli Məclisə daxil olubMilli Məclis
12:03