İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 11:35
    AMB cari əməliyyatlar balansının profisiti ilə bağlı proqnozlarını açıqlayıb

    2025-ci ildə Azərbaycanın cari əməliyyatlar balansının (CƏB) profisitinin 3,7 milyard ABŞ dolları təşkil edəcəyi gözlənilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Ötən ilin 9 ayının nəticələrinə əsasən, CƏB-in profisiti ümumi daxili məhsulun 5,4 %-ni təşkil edib, məbləğ olaraq 3 milyard ABŞ dolları olub. CƏB üzrə proqnozumuz 2026-cı il üçün 2,8-3 milyard ABŞ dolları, 2027-ci il üçün isə 2,7-2,8 milyard ABŞ dollarıdır", - deyə o qeyd edib.

    T. Kazımov ​vurğulayıb ki, illik gömrük statistikasına əsasən, xarici ticarət balansının profisiti 662 milyon ABŞ dolları təşkil edib: "Lakin daha dəqiq təhlillər üçün biz həmin göstəricidən qızıl idxalını istisna edirik. Bunu etdikdə, xarici ticarət balansının profisiti 6,9 milyard ABŞ dolları formalaşıb".

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı cari əməliyyatlar balansı Taleh Kazımov
    ЦБА прогнозирует профицит текущего счета на уровне $3,7 млрд в 2025г

    Son xəbərlər

    12:17

    Hazırda m10-da bütün əməliyyatlar tam bərpa olunub

    Maliyyə
    12:16
    Foto

    Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb

    Ekologiya
    12:13

    İsmayıl Bəqai: ABŞ-İran danışıqlarının planı tərtib edilib

    Region
    12:12

    İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün hazır olduqlarını təsdiqləyiblər

    Xarici siyasət
    12:11

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı lombard fəaliyyətini tənzimləməyə hazırlaşır

    Maliyyə
    12:10

    SOCAR yetkin yataqların rentabelliyi üçün alternativ texnologiyaları araşdırır

    Energetika
    12:09

    "Nyukasl" "Qarabağ"la Bakıda keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıb

    Futbol
    12:06

    Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı illik məruzə Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    12:03

    Azərbaycanla Ermənistan iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti