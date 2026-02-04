ЦБА прогнозирует профицит текущего счета на уровне $3,7 млрд в 2025г
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 11:49
В 2025 году профицит текущего счета платежного баланса Азербайджана прогнозируется на уровне $3,7 млрд.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов.
По его словам, по итогам девяти месяцев прошлого года профицит текущего счета составил 5,4% ВВП, или $3 млрд.
"Согласно годовой таможенной статистике, профицит внешнеторгового баланса составил $662 млн. Однако для более точного анализа мы исключаем из этого показателя импорт золота. В таком случае профицит составляет $6,9 млрд", - отметил Кязимов.
Глава регулятора также добавил, что прогноз по текущему счету на 2026 год составляет $2,7–2,8 млрд.
