Уолтц: США планируют внести первый платеж по долгам перед ООН

Соединенные Штаты вскоре внесут первоначальный платеж по миллиардам долларов, которые они задолжали Организации Объединенных Наций.

Как передает Report, об этом агентству Reuters заявил посол США при ООН Майк Уолтц, отметив при этом необходимость продолжения реформ в данной организации.

Сообщается, что американский дипломат сделал это заявление в телефонном интервью через две недели после того, как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш забил тревогу по поводу финансов ООН и предупредил, что организация с ее 193 странами-членами рискует "неминуемого финансового коллапса" из-за невыплаченных взносов, большая часть которых приходится на США.

"Вы, безусловно, скоро увидите первоначальный транш средств", - сказал Уолтц. - "Это будет значительный... авансовый платеж по нашим ежегодным взносам... Я не считаю, что окончательная сумма уже определена, но это произойдет в течение нескольких недель".

По данным ООН, более 95 процентов того, что задолжала организация по регулярному бюджету, приходится на США - на начало февраля сумма составляла 2,19 миллиарда долларов. США также должны еще 2,4 миллиарда долларов за текущие и прошлые миротворческие миссии и 43,6 миллиона долларов за трибуналы ООН.

Отметим, что еще 30 декабря минувшего года Генеральная Ассамблея ООН утвердила 3,45 миллиарда долларов на регулярный бюджет ООН на 2026 год после нескольких недель переговоров. Эти средства должны покрыть расходы на работу офисов ООН по всему миру, включая штаб-квартиру в Нью-Йорке, зарплаты персонала, проведение встреч, а также деятельность в области развития и прав человека.