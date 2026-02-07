На фоне приближающихся выборов премьер Японии выступит на митинге "За возвращение южных Курил"

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует лично принять участие в традиционном "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", как в Токио называют южную часть Курильских островов, ныне являющихся территорией России.

Как передает Report, об этом сообщили организаторы митинга местным СМИ.

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре.

В таких собраниях традиционно принимают участие глава правительства, министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

Глава японского правительства лично примет участие в мероприятии впервые с 2024 года. В 2025 году ее предшественник на посту премьера Сигэру Исиба в этот день отправился в США для встречи с новым американским президентом Дональдом Трампом и направил видеообращение к участникам митинга. Некоторые японские наблюдатели предполагали, что Такаити может пропустить мероприятие, тем более учитывая предстоящие 8 февраля выборы в ключевую нижнюю палату парламента, перед которыми политики активно выступают с агитационными речами.