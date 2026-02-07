Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Китай заявил Трампу о том, что встреча с Си Цзиньпином под вопросом

    • 07 февраля, 2026
    • 07:14
    Китай заявил Трампу о том, что встреча с Си Цзиньпином под вопросом

    Соединенные Штаты готовят крупную сделку по продаже Тайваню оружия, при этом власти Китая предупредили, что она может поставить под угрозу визит президента США Дональда Трампа в страну в апреле.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Financial Times.

    "США готовят крупную сделку по продаже Тайваню ракет Patriot и другого оружия, о которой Пекин в частном порядке предупреждал, что она может поставить под угрозу государственный визит президента Дональда Трампа в Китай в апреле", - говорится в публикации.

    Как отмечает газета, Китай выразил серьезную озабоченность по поводу этих планов в преддверии запланированной встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в апреле.

    До этого Трамп рассказал журналистам, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина.

    Напомним, что 21 января американский президент сообщил, что его связывают хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Также американский лидер назвал председателя КНР "невероятным человеком". Глава Белого дома признал, что сделанное Си Цзиньпином в его стране "поразительно".

    Ранее Трамп заявил, что почти каждую неделю общается с лидером Китая.

    ABŞ liderinin çinli həmkarı ilə görüşü baş tutmaya bilər
