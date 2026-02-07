Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    США не торопятся с заключением соглашения с Ираном на предстоящих на следующей неделе переговорах

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 06:12
    США не торопятся с заключением соглашения с Ираном на предстоящих на следующей неделе переговорах

    Вашингтон считает, что Тегеран настроен на договоренности по ядерной программе Ирана, но США не торопятся заключать сделку.

    Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в штат Флорида.

    "У нас были очень хорошие переговоры по Ирану. Кажется, что Иран очень хочет заключить сделку. Надо посмотреть, что это за сделка", - сказал глава вашингтонской администрации. "В прошлый раз они решили этого не делать. Но в этот раз они, возможно, настроены иначе", - добавил он. "У нас полно времени. Если вы вспомните Венесуэлу, то мы какое-то время выжидали. Мы и в этот раз не торопимся ", - подчеркнул Трамп. "У нас большая армада, большой флот движется в этом направлении. Он будет там довольно скоро", - отметил он, имея в виду переброску сил США ближе к Ирану.

    Говоря об условиях возможных договоренностей, президент США подчеркнул: "Одна вещь прежде всего: никакого ядерного оружия. Если бы мы могли заключить такую сделку два года назад, мы это сделали бы, но они не хотели делать это. Теперь они хотят. Они готовы сделать гораздо больше, чем они сделали бы полтора года назад и даже год назад".

    Касаясь следующего раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном, Трамп заявил: "Мы собираемся снова встретиться в начале следующей недели. Они хотят заключить сделку. Им следует хотеть заключить сделку".

    США Иран Дональд Трамп ядерная программа
    ABŞ gələn həftə baş tutacaq danışıqlarda İranla razılaşmaya tələsmir
    Ты - Король

    Последние новости

    06:51

    Число жертв снегопадов в Японии с 20 января достигло 45

    Другие страны
    06:12

    США не торопятся с заключением соглашения с Ираном на предстоящих на следующей неделе переговорах

    Другие страны
    05:48

    Орбан обвинил ЕС в присвоении средств венгерских семей для поддержки Киева

    Другие страны
    05:13

    Россия отклонила предложение США относительно Запорожской АЭС

    Другие страны
    04:49

    Белый дом намерен включить Трампа в коллекцию Национальной портретной галереи

    Другие страны
    04:17

    Британия направила истребители на Кипр в связи с ситуацией вокруг Ирана

    Другие страны
    03:41

    Трамп предупредил Индию о последствиях за возвращение к закупкам российской нефти

    Другие страны
    03:09

    Рубио: Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии

    Другие страны
    02:36

    Reuters: США и Киев обсуждают проведение в Украине выборов и референдума

    Другие страны
    Лента новостей