США не торопятся с заключением соглашения с Ираном на предстоящих на следующей неделе переговорах

Вашингтон считает, что Тегеран настроен на договоренности по ядерной программе Ирана, но США не торопятся заключать сделку.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета по пути в штат Флорида.

"У нас были очень хорошие переговоры по Ирану. Кажется, что Иран очень хочет заключить сделку. Надо посмотреть, что это за сделка", - сказал глава вашингтонской администрации. "В прошлый раз они решили этого не делать. Но в этот раз они, возможно, настроены иначе", - добавил он. "У нас полно времени. Если вы вспомните Венесуэлу, то мы какое-то время выжидали. Мы и в этот раз не торопимся ", - подчеркнул Трамп. "У нас большая армада, большой флот движется в этом направлении. Он будет там довольно скоро", - отметил он, имея в виду переброску сил США ближе к Ирану.

Говоря об условиях возможных договоренностей, президент США подчеркнул: "Одна вещь прежде всего: никакого ядерного оружия. Если бы мы могли заключить такую сделку два года назад, мы это сделали бы, но они не хотели делать это. Теперь они хотят. Они готовы сделать гораздо больше, чем они сделали бы полтора года назад и даже год назад".

Касаясь следующего раунда переговоров между Вашингтоном и Тегераном, Трамп заявил: "Мы собираемся снова встретиться в начале следующей недели. Они хотят заключить сделку. Им следует хотеть заключить сделку".