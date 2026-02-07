Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Орбан обвинил ЕС в присвоении средств венгерских семей для поддержки Киева

    Другие страны
    • 07 февраля, 2026
    • 05:48
    Орбан обвинил ЕС в присвоении средств венгерских семей для поддержки Киева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в попытке отнять деньги у венгерских семей для отправки на Украину.

    Как передает Report, об этом венгерский премьер написал в своем аккаунте соцсети Х.

    "Брюссельские бюрократы протягивают руки, пытаясь отнять деньги у наших семей, чтобы переправить их в Киев. Брюссель называет ересью ставить семью на первое место. Мы называем это здравым смыслом", - написал венгерский премьер.

    Ранее Виктор Орбан объявил о том, что в Венгрии начался сбор подписей под общенациональной петицией протеста против выделения Евросоюзом финансовых средств Украине. Документ, отражающий мнение венгерских граждан, будет направлен в Брюссель. Итоги этой правительственной инициативы будут подведены накануне парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля.

    Возглавляемая Орбаном партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие партнеры - христианские демократы - ведут предвыборную борьбу с оппозиционной партией "Тиса". Ее лидером является бывший правительственный чиновник, евродепутат Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой руководства ЕС.

    Считается, что вопрос об отношении к конфликту на Украине, а также оказании ей военной и финансовой помощи будет одним из главных в ходе избирательной кампании в стране. Ранее правительство Венгрии неоднократно подтверждало, что не намерено участвовать в инициативах Евросоюза по финансированию Украины.

