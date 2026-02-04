Azərbaycanın bank sektorunun izafi likvid vəsaitləri 4 milyard manata çatıb
Maliyyə
- 04 fevral, 2026
- 11:21
2025-ci ilin sonuna Azərbaycanın bank sektorunun izafi likvid vəsaitləri 3,9 milyard manat təşkil edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.
"Buna baxmayaraq, monetar siyasətin əməliyyat çərçivəsində bütün alətlərimizdən istifadə edərək bizim əsas istinad faiz indeksimizi - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) indeksini uçot dərəcəsi ətrafında idarə etməyə nail olmuşuq. Siz bunu artıq gündəlik izləyə bilərsiniz", - deyə o qeyd edib.
