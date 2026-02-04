İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanın bank sektorunun izafi likvid vəsaitləri 4 milyard manata çatıb

    Maliyyə
    • 04 fevral, 2026
    • 11:21
    Azərbaycanın bank sektorunun izafi likvid vəsaitləri 4 milyard manata çatıb

    2025-ci ilin sonuna Azərbaycanın bank sektorunun izafi likvid vəsaitləri 3,9 milyard manat təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Buna baxmayaraq, monetar siyasətin əməliyyat çərçivəsində bütün alətlərimizdən istifadə edərək bizim əsas istinad faiz indeksimizi - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) indeksini uçot dərəcəsi ətrafında idarə etməyə nail olmuşuq. Siz bunu artıq gündəlik izləyə bilərsiniz", - deyə o qeyd edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı likvidlik Taleh Kazımov
    ЦБА: Избыточная ликвидность банков достигла почти 4 млрд манатов

    Son xəbərlər

    12:17

    Hazırda m10-da bütün əməliyyatlar tam bərpa olunub

    Maliyyə
    12:16
    Foto

    Güclü külək Bakıda 37 ağacı sındırıb

    Ekologiya
    12:13

    İsmayıl Bəqai: ABŞ-İran danışıqlarının planı tərtib edilib

    Region
    12:12

    İlham Əliyevlə Nikol Paşinyan sabitliyin möhkəmləndirilməsi üçün hazır olduqlarını təsdiqləyiblər

    Xarici siyasət
    12:11

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı lombard fəaliyyətini tənzimləməyə hazırlaşır

    Maliyyə
    12:10

    SOCAR yetkin yataqların rentabelliyi üçün alternativ texnologiyaları araşdırır

    Energetika
    12:09

    "Nyukasl" "Qarabağ"la Bakıda keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıb

    Futbol
    12:06

    Bələdiyyələrin fəaliyyəti ilə bağlı illik məruzə Milli Məclisə daxil olub

    Milli Məclis
    12:03

    Azərbaycanla Ermənistan iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək barədə razılığa gəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti