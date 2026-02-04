ЦБА: Избыточная ликвидность банков достигла почти 4 млрд манатов
Финансы
- 04 февраля, 2026
- 11:42
К концу 2025 года избыточная ликвидность банковского сектора Азербайджана составила 3,9 млрд манатов.
Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов.
По его словам, несмотря на высокий уровень ликвидности, регулятору удалось управлять основным ориентирным процентным индексом - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) - вблизи учетной ставки.
"Используя все инструменты в рамках операционного механизма денежно-кредитной политики, мы смогли удерживать наш основной ориентирный процентный индекс - AZIR - вокруг учетной ставки. Вы уже можете отслеживать это ежедневно", - отметил Кязимов.
