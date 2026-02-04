Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    ЦБА: Избыточная ликвидность банков достигла почти 4 млрд манатов

    Финансы
    • 04 февраля, 2026
    • 11:42
    ЦБА: Избыточная ликвидность банков достигла почти 4 млрд манатов

    К концу 2025 года избыточная ликвидность банковского сектора Азербайджана составила 3,9 млрд манатов.

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов.

    По его словам, несмотря на высокий уровень ликвидности, регулятору удалось управлять основным ориентирным процентным индексом - AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) - вблизи учетной ставки.

    "Используя все инструменты в рамках операционного механизма денежно-кредитной политики, мы смогли удерживать наш основной ориентирный процентный индекс - AZIR - вокруг учетной ставки. Вы уже можете отслеживать это ежедневно", - отметил Кязимов.

    ЦБА Талех Кязымов ликвидность индекс AZIR
    Azərbaycanın bank sektorunun izafi likvid vəsaitləri 4 milyard manata çatıb
    Azerbaijan's banking sector's excess liquid funds reach almost AZN4 billion
    Лента новостей