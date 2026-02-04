İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    Əlilliyi olan gənclər üçün "GəncTALKS"a start verilib

    Sosial müdafiə
    • 04 fevral, 2026
    • 11:27
    Əlilliyi olan gənclər üçün GəncTALKSa start verilib

    2 fevral - Azərbaycan Gəncləri Günü münasibətilə Gənclər Fondu, DOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin əlilliyi olan gənclər üçün motivasiya platforması - "GəncTALKS"a start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, "TEDx" beynəlxalq formatında keçiriləcək tədbirdə müxtəlif sahələrdə uğur qazanmış əlilliyi olan şəxslər öz həyat və uğur hekayələrini bölüşərək gənclərə ilham, güvən və yeni baxış bucağı qazandıracaq.

    Gənclər Fondunun icraçı direktoru vəzifəsini icra edən Yusif Vəliyev qeyd edib ki, platformanın əsas məqsədi əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə tam bərabər inteqrasiyasına dəstək verməkdir".

    DOST Agentliyinin İdarə Heyətinin sədrinin müavini Aygün Musayeva vurğulayıb ki, indiyədək DOST Agentliyində könüllü kimi fəaliyyət göstərən 300-ə yaxın gənc bu idarədə, digər özəl və dövlət qurumlarında işlə təmin olunub:

    "DOST Agentliyi Məşğulluq Agentliyi ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində yeni sosial layihəyə başlayıb. Belə ki, məqsəd əlilliyi olan gənclərin potensialının, onların şəxsi bacarıqlarının inkişafı, məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsidir. Artıq layihə çərçivəsində ali təhsil müəssisələrində təhsil alan və almaqda olan əlilliyi olan şəxslər məlumatlandırılıb".

    Qeyd edək ki, tədbirin məqsədi əlilliyi olan gənclərin cəmiyyətə tam və bərabər inteqrasiyasını təşviq etmək, onların sosial bacarıqlarını gücləndirmək, özünəinam və motivasiyasını artırmaq, eləcə də potensiallarını üzə çıxarmaqdır.

    əlilliyi olan gənclər Gənclər Fondu DOST Agentliyi Aygün Musayeva Yusif Vəliyev

