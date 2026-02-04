İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Filippində qəza nəticəsində ölənlərin sayı 45-ə çatıb

    Digər ölkələr
    04 fevral, 2026
    11:34
    Filippində qəza nəticəsində ölənlərin sayı 45-ə çatıb

    Filippində "Ro-Ro" tipli "Trisha Kerstin 3" bərəsinin qəzaya uğraması nəticəsində ölənlərin sayı 45 nəfərə çatıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli "GMA News" telekanalı Filippin Sahil Mühafizəsi Xidmətinə istinadən məlumat yayıb.

    "Bu gün daha iki nəfərin meyiti tapılıb. Bununla da ölənlərin ümumi sayı 45 nəfərə çatıb, sağ qalanların sayı isə 316 nəfərdir", - məlumatda bildirilib.

    Filippin bərə qəzası
