Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.02.2026)
- 05 fevral, 2026
- 09:00
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0039 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,2215 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0039
|
100 Rusiya rublu
|
2,2215
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1850
|
1 Belarus rublu
|
0,5977
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1161
|
1 Çexiya kronu
|
0,0822
|
1 Çin yuanı
|
0,2448
|
1 Danimarka kronu
|
0,2683
|
1 Gürcü larisi
|
0,6324
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2177
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0188
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3163
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1887
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1844
|
1 İsrail şekeli
|
0,5479
|
1 Kanada dolları
|
1,2424
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5285
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3405
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5279
|
1 Moldova leyi
|
0,1006
|
1 Norveç kronu
|
0,1752
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6073
|
1 Polşa zlotası
|
0,4751
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3934
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3343
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3370
|
Türk lirəsi
|
0,0390
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0394
|
Yapon yeni
|
1,0840
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0176
|
Qızıl
|
8276,6710
|
Gümüş
|
129,7151
|
Platin
|
3581,7895
|
Palladium
|
2910,5105