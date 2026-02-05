İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.02.2026)

    Maliyyə
    • 05 fevral, 2026
    • 09:00
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 2,0039 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,7 % artaraq 2,2215 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0039

    100 Rusiya rublu

    2,2215

    1 Avstraliya dolları

    1,1850

    1 Belarus rublu

    0,5977

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1161

    1 Çexiya kronu

    0,0822

    1 Çin yuanı

    0,2448

    1 Danimarka kronu

    0,2683

    1 Gürcü larisi

    0,6324

    1 Honq Konq dolları

    0,2177

    1 Hindistan rupisi

    0,0188

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3163

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1887

    1 İsveçrə frankı

    2,1844

    1 İsrail şekeli

    0,5479

    1 Kanada dolları

    1,2424

    1 Küveyt dinarı

    5,5285

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3405

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5279

    1 Moldova leyi

    0,1006

    1 Norveç kronu

    0,1752

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6073

    1 Polşa zlotası

    0,4751

    1 Rumıniya leyi

    0,3934

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3343

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3370

    Türk lirəsi

    0,0390

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0394

    Yapon yeni

    1,0840

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0176

    Qızıl

    8276,6710

    Gümüş

    129,7151

    Platin

    3581,7895

    Palladium

    2910,5105
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2026)
    CBA currency exchange rates (05.02.2026)

