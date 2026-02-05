Ilham Aliyev WUF13 Azerbaijan-Armenia peace process
    Finance
    • 05 February, 2026
    • 09:24
    CBA currency exchange rates (05.02.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.4% to 2.0039 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.7% to 2.2215 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0039

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2215

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1850

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5977

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1161

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0822

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2448

    1 DKK (Danish krone)

    0.2683

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6324

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2177

    1 INR (Indian rupee)

    0.0188

    1 GBP (British pound)

    2.3163

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1887

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1844

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5479

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2424

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5285

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3405

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5279

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1006

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1752

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0139

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6073

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4751

    1 RON (Romanian leu)

    0.3934

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0171

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3343

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3370

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0390

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0394

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0840

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0176

    Gold (1 ounce)

    8,276.6710

    Silver (1 ounce)

    129.7151

    Platinum (1 ounce)

    3,581.7895

    Palladium (1 ounce)

    2,910.5105
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.02.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2026)

