Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2026)

    Финансы
    • 05 февраля, 2026
    • 09:17
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 2,0039 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,2215 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0039

    100 российских рублей

    2,2215

    1 австралийский доллар

    1,1850

    1 белорусский рубль

    0,5977

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1161

    1 чешская крона

    0,0822

    1 китайский юань

    0,2448

    1 датская крона

    0,2683

    1 грузинский лари

    0,6324

    1 гонконгский доллар

    0,2177

    1 индийская рупия

    0,0188

    1 британский фунт

    2,3163

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1887

    1 швейцарский франк

    2,1844

    1 израильский шекель

    0,5479

    1 канадский доллар

    1,2424

    1 кувейтский динар

    5,5285

    100 казахстанских тенге

    0,3405

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5279

    1 молдавский лей

    0,1006

    1 норвежская крона

    0,1752

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6073

    1 польский злотый

    0,4751

    1 румынский лей

    0,3934

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3343

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3370

    1 Турецкая лира

    0,0390

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0394

    100 Японских йен

    1,0840

    1 Новозеландский доллар

    1,0176

    Золото

    8276,6710

    Серебро

    129,7151

    Платина

    3581,7895

    Палладий

    2910,5105
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.02.2026)
    CBA currency exchange rates (05.02.2026)
