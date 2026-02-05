Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2026)
- 05 февраля, 2026
- 09:17
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,4%, до 2,0039 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,7%, до 2,2215 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0039
|
100 российских рублей
|
2,2215
|
1 австралийский доллар
|
1,1850
|
1 белорусский рубль
|
0,5977
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1161
|
1 чешская крона
|
0,0822
|
1 китайский юань
|
0,2448
|
1 датская крона
|
0,2683
|
1 грузинский лари
|
0,6324
|
1 гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 индийская рупия
|
0,0188
|
1 британский фунт
|
2,3163
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1887
|
1 швейцарский франк
|
2,1844
|
1 израильский шекель
|
0,5479
|
1 канадский доллар
|
1,2424
|
1 кувейтский динар
|
5,5285
|
100 казахстанских тенге
|
0,3405
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5279
|
1 молдавский лей
|
0,1006
|
1 норвежская крона
|
0,1752
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6073
|
1 польский злотый
|
0,4751
|
1 румынский лей
|
0,3934
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3343
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3370
|
1 Турецкая лира
|
0,0390
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0394
|
100 Японских йен
|
1,0840
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0176
|
Золото
|
8276,6710
|
Серебро
|
129,7151
|
Платина
|
3581,7895
|
Палладий
|
2910,5105