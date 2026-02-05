Два человека пострадали из-за пожара на АЗС в Сургутском районе РФ

Число пострадавших из-за пожара на автозаправке в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось до двух человек.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу окружного главка МЧС.

"Двое пострадавших доставлены в больницу", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на АЗС в поселке Солнечный произошло возгорание автомобиля "МАЗ". На данный момент спасатели объявили ликвидацию открытого горения, а площадь пожара составила 150 квадратных метров.