    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 15:08
    Два человека пострадали из-за пожара на АЗС в Сургутском районе РФ

    Число пострадавших из-за пожара на автозаправке в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось до двух человек.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу окружного главка МЧС.

    "Двое пострадавших доставлены в больницу", – сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что на АЗС в поселке Солнечный произошло возгорание автомобиля "МАЗ". На данный момент спасатели объявили ликвидацию открытого горения, а площадь пожара составила 150 квадратных метров.

    Сургутский район пожар на АЗС госпитализация
