Два человека пострадали из-за пожара на АЗС в Сургутском районе РФ
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 15:08
Число пострадавших из-за пожара на автозаправке в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) увеличилось до двух человек.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу окружного главка МЧС.
"Двое пострадавших доставлены в больницу", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что на АЗС в поселке Солнечный произошло возгорание автомобиля "МАЗ". На данный момент спасатели объявили ликвидацию открытого горения, а площадь пожара составила 150 квадратных метров.
