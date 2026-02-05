Воспитатель детсада пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области РФ

Мужчина с ножом ворвался в детский сад в городе Бугуруслане в Оренбургской области, в результате чего пострадала воспитатель учреждения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным СК, мужчина, который был в состоянии опьянения, поднялся на второй этаж здания и причинил телесные повреждения одной из воспитательниц. Ей оказали помощь, подробности о ее состоянии не приводятся.

Нападавший задержан. Его мотивы не установлены. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), также возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Мэр Бугуруслана Дмитрий Дьяченко заявил о том, что мужчина проник в дошкольное учреждение, сломав дверь. По словам мэра, воспитатель детского сада "удержала нарушителя до приезда экстренных служб".