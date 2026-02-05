Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Воспитатель детсада пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области РФ

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 15:41
    Воспитатель детсада пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области РФ

    Мужчина с ножом ворвался в детский сад в городе Бугуруслане в Оренбургской области, в результате чего пострадала воспитатель учреждения.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

    По данным СК, мужчина, который был в состоянии опьянения, поднялся на второй этаж здания и причинил телесные повреждения одной из воспитательниц. Ей оказали помощь, подробности о ее состоянии не приводятся.

    Нападавший задержан. Его мотивы не установлены. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), также возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

    Мэр Бугуруслана Дмитрий Дьяченко заявил о том, что мужчина проник в дошкольное учреждение, сломав дверь. По словам мэра, воспитатель детского сада "удержала нарушителя до приезда экстренных служб".

    детсад нападение с ножом Россия Оренбургская область
    Ты - Король

    Последние новости

    16:03

    Пожар произошел в бизнес-центре в Москве, где расположены редакции "Регнум" и "Известия"

    В регионе
    16:00

    КСИР задержал два танкера в Персидском заливе, арестовав весь экипаж

    Другие страны
    15:56

    Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам Армении

    Внутренняя политика
    15:55

    Правящая партия Украины: Мы не можем пойти на уступки своих территорий

    Другие страны
    15:55

    БИГ: Политика Франции приводит к вытеснению местного населения из колониальных земель

    Внешняя политика
    15:47

    РФ и Украина обменялись военнопленными

    В регионе
    15:41

    Воспитатель детсада пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области РФ

    В регионе
    15:38

    Агентство наземного транспорта Азербайджана выбирает аудитора

    Финансы
    15:37

    Премьер Греции посетит Турцию по приглашению Эрдогана

    В регионе
    Лента новостей