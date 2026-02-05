Государственное агентство гражданской авиации выбирает аудитора

Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило открытый тендер на проведение аудита финансовой отчетности за 2025 год.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 78 манатов.

Заявители могут подать свои предложения до 27 февраля по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 11.

Рассмотрение предложений состоится 27 февраля в 12:00 по указанному адресу.