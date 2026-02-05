Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Государственное агентство гражданской авиации выбирает аудитора

    Финансы
    • 05 февраля, 2026
    • 15:34
    Государственное агентство гражданской авиации выбирает аудитора

    Государственное агентство гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана объявило открытый тендер на проведение аудита финансовой отчетности за 2025 год.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 78 манатов.

    Заявители могут подать свои предложения до 27 февраля по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Азадлыг, 11.

    Рассмотрение предложений состоится 27 февраля в 12:00 по указанному адресу.

    Лента новостей