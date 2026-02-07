В Казахстане автомобиль провалился под лед
В регионе
- 07 февраля, 2026
- 09:30
В Казахстане на Капшагайском водохранилище произошел инцидент с участием легкового автомобиля, который провалился под лед и оказался в ледяной воде.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.
По информации ведомства, в салоне транспортного средства находились две женщины. На место происшествия были направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда.
Спасатели организовали безопасный доступ к автомобилю, обеспечили страховку и применили специализированное оборудование, предназначенное для работы на льду. Обеих женщин оперативно эвакуировали из автомобиля и доставили на берег. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте.
