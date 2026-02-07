В Казахстане автомобиль провалился под лед

В Казахстане на Капшагайском водохранилище произошел инцидент с участием легкового автомобиля, который провалился под лед и оказался в ледяной воде.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

По информации ведомства, в салоне транспортного средства находились две женщины. На место происшествия были направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда.

Спасатели организовали безопасный доступ к автомобилю, обеспечили страховку и применили специализированное оборудование, предназначенное для работы на льду. Обеих женщин оперативно эвакуировали из автомобиля и доставили на берег. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте.