    В регионе
    • 07 февраля, 2026
    • 09:30
    В Казахстане автомобиль провалился под лед

    В Казахстане на Капшагайском водохранилище произошел инцидент с участием легкового автомобиля, который провалился под лед и оказался в ледяной воде.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

    По информации ведомства, в салоне транспортного средства находились две женщины. На место происшествия были направлены силы и средства оперативно-спасательного отряда.

    Спасатели организовали безопасный доступ к автомобилю, обеспечили страховку и применили специализированное оборудование, предназначенное для работы на льду. Обеих женщин оперативно эвакуировали из автомобиля и доставили на берег. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь на месте.

