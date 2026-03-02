Страны Персидского залива пообещали ответить на иранские атаки
- 02 марта, 2026
- 05:12
Арабские страны Персидского залива, в том числе Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.
Как передает Report, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива опубликовал официальное заявление по итогам совместного заседания глав МИД государств-членов.
"Министерский совет подтвердил, что в свете необоснованной иранской агрессии против государств Совета они примут все необходимые меры для защиты своей безопасности ...включая право на ответные действия", - указано в заявлении.
