    Страны Персидского залива пообещали ответить на иранские атаки

    • 02 марта, 2026
    • 05:12
    Страны Персидского залива пообещали ответить на иранские атаки

    Арабские страны Персидского залива, в том числе Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия, заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.

    Как передает Report, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива опубликовал официальное заявление по итогам совместного заседания глав МИД государств-членов.

    "Министерский совет подтвердил, что в свете необоснованной иранской агрессии против государств Совета они примут все необходимые меры для защиты своей безопасности ...включая право на ответные действия", - указано в заявлении.

    Совет сотрудничества Арабских государств Персидского залива

