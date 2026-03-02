СМИ: На британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 04:16
На Кипре на военных авиабазах Великобритании, находящихся на ее заморской территории Акротири и Декелия, была объявлена угроза безопасности.
Как передает Report, об этом сообщает кипрская газета Cyprus Mail, ссылаясь на источники.
Как говорится в публикации издания, это произошло незадолго до полуночи по местному времени (02:00 по бакинскому времени). Персонал баз был проинформирован об угрозе и получил указание "вернуться в свои дома и оставаться внутри помещений до дальнейшего уведомления". Кроме того, штату приказали "отойти от окон и укрыться за прочной, массивной мебелью или под ней", а также дождаться дальнейших распоряжений.
