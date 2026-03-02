Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: На британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 04:16
    СМИ: На британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности

    На Кипре на военных авиабазах Великобритании, находящихся на ее заморской территории Акротири и Декелия, была объявлена угроза безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает кипрская газета Cyprus Mail, ссылаясь на источники.

    Как говорится в публикации издания, это произошло незадолго до полуночи по местному времени (02:00 по бакинскому времени). Персонал баз был проинформирован об угрозе и получил указание "вернуться в свои дома и оставаться внутри помещений до дальнейшего уведомления". Кроме того, штату приказали "отойти от окон и укрыться за прочной, массивной мебелью или под ней", а также дождаться дальнейших распоряжений.

    Удары по Ирану Кипр военные базы Великобритания

    Последние новости

    04:51

    Трамп: До завершения операции, скорее всего, жертв будет еще больше

    Другие страны
    04:16

    СМИ: На британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности

    Другие страны
    03:57

    КСИР:Американский авианосец "Абрахам Линкольн" удалился от Ирана

    В регионе
    03:27

    Начальник Генштаба Израиля подтвердил продолжение операции против Ирана

    Другие страны
    03:04

    ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток

    Другие страны
    02:47

    Минобороны ОАЭ: Уничтожено более 500 иранских БПЛА и 150 ракет

    Другие страны
    02:30

    Бахрейн: Уничтожено более 60 иранских ракет с начала конфликта

    Другие страны
    02:11

    Грузия выразила поддержку Объединенным Арабским Эмиратам

    В регионе
    01:57

    Британия одобрила просьбу США использовать ее базы для ударов по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей