КСИР:Американский авианосец "Абрахам Линкольн" удалился от Ирана

Авианосец Военно-морских сил США "Авраам Линкольн" покинул район дислокации после запуска Ираном четырех баллистических ракет.

Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Отмечается, что американский авианосец, выполнив свою миссию, покинул район операции и направился в сторону Индийского океана.

В свою очередь, Центральное командование США сообщило, что по американскому авианосцу велся огонь, однако иранские ракеты так и не достигли цели.