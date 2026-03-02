КСИР:Американский авианосец "Абрахам Линкольн" удалился от Ирана

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Авианосец Военно-морских сил США "Авраам Линкольн" покинул район дислокации после запуска Ираном четырех баллистических ракет.

    Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

    Отмечается, что американский авианосец, выполнив свою миссию, покинул район операции и направился в сторону Индийского океана.

    В свою очередь, Центральное командование США сообщило, что по американскому авианосцу велся огонь, однако иранские ракеты так и не достигли цели.

    İİKK: ABŞ təyyarədaşıyan gəmisi "Abraham Linkoln" İrandan geri çəkilib

