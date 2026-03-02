КСИР:Американский авианосец "Абрахам Линкольн" удалился от Ирана
В регионе
- 02 марта, 2026
- 03:57
Авианосец Военно-морских сил США "Авраам Линкольн" покинул район дислокации после запуска Ираном четырех баллистических ракет.
Как сообщает Report, об этом заявила пресс-служба Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
Отмечается, что американский авианосец, выполнив свою миссию, покинул район операции и направился в сторону Индийского океана.
В свою очередь, Центральное командование США сообщило, что по американскому авианосцу велся огонь, однако иранские ракеты так и не достигли цели.
