Трамп: До завершения операции, скорее всего, жертв будет еще больше

В ходе продолжающейся операции США против Ирана, вероятно, будут новые погибшие и раненые среди американских военнослужащих – после того как в результате масштабных первоначальных ударов погибли трое военнослужащих.

Как передает Report, об этом американский лидер предупредил в опубликованном накануне видеоролике в социальной сети Truth Social.

"Как единая нация, мы скорбим о подлинных американских патриотах, которые принесли высшую жертву во имя нашей страны, даже продолжая праведную миссию, ради которой они отдали свои жизни. Мы молимся о полном выздоровлении раненых и выражаем нашу огромную любовь и вечную благодарность семьям павших. И, к сожалению, до завершения операции, скорее всего, жертв будет еще больше. Такова реальность. Вероятно, их будет больше", - заключил Трамп.