Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп: До завершения операции, скорее всего, жертв будет еще больше

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 04:51
    Трамп: До завершения операции, скорее всего, жертв будет еще больше

    В ходе продолжающейся операции США против Ирана, вероятно, будут новые погибшие и раненые среди американских военнослужащих – после того как в результате масштабных первоначальных ударов погибли трое военнослужащих.

    Как передает Report, об этом американский лидер предупредил в опубликованном накануне видеоролике в социальной сети Truth Social.

    "Как единая нация, мы скорбим о подлинных американских патриотах, которые принесли высшую жертву во имя нашей страны, даже продолжая праведную миссию, ради которой они отдали свои жизни. Мы молимся о полном выздоровлении раненых и выражаем нашу огромную любовь и вечную благодарность семьям павших. И, к сожалению, до завершения операции, скорее всего, жертв будет еще больше. Такова реальность. Вероятно, их будет больше", - заключил Трамп.

    Удары по Ирану США Дональд Трамп жертвы
    Tramp: Əməliyyat başa çatana qədər daha çox itki olacaq

    Последние новости

    05:39

    Армия Израиля заявила об ударах по целям "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    05:12

    Страны Персидского залива пообещали ответить на иранские атаки

    Другие
    04:56

    Цена на нефть впервые за последние 8 месяцев превысила отметку в 81 доллар за баррель

    Энергетика
    04:51

    Трамп: До завершения операции, скорее всего, жертв будет еще больше

    Другие страны
    04:16

    СМИ: На британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасности

    Другие страны
    03:57

    КСИР:Американский авианосец "Абрахам Линкольн" удалился от Ирана

    В регионе
    03:27

    Начальник Генштаба Израиля подтвердил продолжение операции против Ирана

    Другие страны
    03:04

    ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний Восток

    Другие страны
    02:47

    Минобороны ОАЭ: Уничтожено более 500 иранских БПЛА и 150 ракет

    Другие страны
    Лента новостей