Армия Израиля заявила об ударах по целям "Хезболлах" в Ливане

Армия обороны Израиля заявила о начале ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reurters, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"В ответ на обстрелы со стороны "Хезболлах" по территории Израиля, Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям "Хезболлах", - сообщается в заявлении.