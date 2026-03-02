Армия Израиля заявила об ударах по целям "Хезболлах" в Ливане
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 05:39
Армия обороны Израиля заявила о начале ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reurters, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"В ответ на обстрелы со стороны "Хезболлах" по территории Израиля, Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям "Хезболлах", - сообщается в заявлении.
Последние новости
05:39
Армия Израиля заявила об ударах по целям "Хезболлах" в ЛиванеДругие страны
05:12
Страны Персидского залива пообещали ответить на иранские атакиДругие
04:56
Цена на нефть впервые за последние 8 месяцев превысила отметку в 81 доллар за баррельЭнергетика
04:51
Трамп: До завершения операции, скорее всего, жертв будет еще большеДругие страны
04:16
СМИ: На британских военных базах на Кипре объявили угрозу безопасностиДругие страны
03:57
КСИР:Американский авианосец "Абрахам Линкольн" удалился от ИранаВ регионе
03:27
Начальник Генштаба Израиля подтвердил продолжение операции против ИранаДругие страны
03:04
ЕС направляет дополнительные корабли на Ближний ВостокДругие страны
02:47