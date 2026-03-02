Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 05:39
    Армия Израиля заявила об ударах по целям Хезболлах в Ливане

    Армия обороны Израиля заявила о начале ударов по целям шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reurters, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    "В ответ на обстрелы со стороны "Хезболлах" по территории Израиля, Армия обороны Израиля в настоящее время наносит удары по целям "Хезболлах", - сообщается в заявлении.

