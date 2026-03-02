İsrail ordusu Livandakı "Hizbullah" hədəflərinə zərbələr endirib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 06:50
İsrail Müdafiə Qüvvələri Livandakı "Hizbullah" hərəkatının hədəflərinə zərbələr endirməyə başlayıb.
"Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilir.
Qeyd olunub ki, İsrail ərazisinə "Hizbullah" hücumlarına cavab olaraq, ordu hazırda qruplaşmanın hədəflərinə zərbələr endirir.
