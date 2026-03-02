İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 02 mart, 2026
    • 06:50
    İsrail ordusu Livandakı Hizbullah hədəflərinə zərbələr endirib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri Livandakı "Hizbullah" hərəkatının hədəflərinə zərbələr endirməyə başlayıb.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin açıqlamasında bildirilir.

    Qeyd olunub ki, İsrail ərazisinə "Hizbullah" hücumlarına cavab olaraq, ordu hazırda qruplaşmanın hədəflərinə zərbələr endirir.

    İsrail
    Армия Израиля заявила об ударах по целям "Хезболлах" в Ливане

