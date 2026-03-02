Kyodo: Япония планирует начать эвакуацию своих граждан из Израиля

Правительство Японии планирует 2 марта вечером начать эвакуацию своих граждан из Израиля сухопутными маршрутами.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Kyodo.

По его данным, кабмин рассматривает возможность осуществления такого плана. Он касается тех, кто сам выразил желание эвакуироваться.

Как заявил ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, в Иране находятся около 200 японских граждан, а в окружающих странах региона - в общей сложности порядка 7,7 тыс. человек. Ранее, как сообщалось, эвакуацию своих сотрудников в регионе и членов их семей начала японская энергетическая компания, крупнейший в стране импортер СПГ JERA.

Напомним, что утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о масштабной ответной операции. Сообщалось о пусках ракет и беспилотников со стороны Ирана, сирены воздушной тревоги прозвучали в районе Тель-Авива. По данным агентства Mehr, ударам также подверглись военные базы США в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ. Страны региона закрыли свое воздушное пространство, авиакомпании приостановили рейсы.