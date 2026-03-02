Иран атаковал базу НАТО "Виктория" в Ираке
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 06:44
Иран атаковал базу НАТО "Виктория" рядом с международным аэропортом Багдада в Ираке.
Как передает Report, об этом сообщила гостелерадиокомпании Ирана (IRIB).
Согласно сообщению, в результате атаки был подбит американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.
По информации пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), базу атаковали три беспилотника-камикадзе.
Напомним, что операцию "Правдивое обещание 4" Иран начал в ответ на удары Израиля и США 28 февраля. Под ракетный обстрел Ирана попадает не только Израиль, но и страны региона, на территории которых размещены военные объекты США, - Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания.
