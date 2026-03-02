Иран атаковал базу НАТО "Виктория" в Ираке

Иран атаковал базу НАТО "Виктория" рядом с международным аэропортом Багдада в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщила гостелерадиокомпании Ирана (IRIB).

Согласно сообщению, в результате атаки был подбит американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

По информации пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), базу атаковали три беспилотника-камикадзе.

Напомним, что операцию "Правдивое обещание 4" Иран начал в ответ на удары Израиля и США 28 февраля. Под ракетный обстрел Ирана попадает не только Израиль, но и страны региона, на территории которых размещены военные объекты США, - Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания.