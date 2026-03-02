Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    Иран атаковал базу НАТО "Виктория" в Ираке

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 06:44
    Иран атаковал базу НАТО Виктория в Ираке

    Иран атаковал базу НАТО "Виктория" рядом с международным аэропортом Багдада в Ираке.

    Как передает Report, об этом сообщила гостелерадиокомпании Ирана (IRIB).

    Согласно сообщению, в результате атаки был подбит американский самолет Palm Jet и повреждена взлетно-посадочная полоса.

    По информации пресс-службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), базу атаковали три беспилотника-камикадзе.

    Напомним, что операцию "Правдивое обещание 4" Иран начал в ответ на удары Израиля и США 28 февраля. Под ракетный обстрел Ирана попадает не только Израиль, но и страны региона, на территории которых размещены военные объекты США, - Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Катар и Иордания.

    Удары по Ирану база НАТО “Виктория” Palm Jet
    İran İraqdakı NATO-nun "Viktoriya" bazasına hücum edib
    Iran attacks NATO Victory Base Complex in Iraq
    Ты - Король

    Последние новости

    06:21

    Сербия и еще четыре страны эвакуировали своих граждан из Израиля

    Другие страны
    05:49

    Глава CENTCOM заявил об отсутствии иранских кораблей в Персидском заливе

    Другие страны
    05:15

    Tasnim: В столице Ирана и Исфахане прогремели взрывы

    В регионе
    05:00

    Вучич: Если Ормузский пролив не будет открыт, цены на нефть уничтожат всех

    Другие страны
    04:48

    ВС США заявили об уничтожении 17 иранских военных кораблей

    Другие страны
    04:44

    КСИР заявил об ударе беспилотниками по району дислокации военных США в Кувейте

    В регионе
    04:18

    Кабмин Саудовской Аравии заявил о готовности принять меры для обеспечения безопасности

    Другие страны
    03:57

    ЦАХАЛ сообщил о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    03:20

    Армия Израиля объявила о новой волне масштабных ударов по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей