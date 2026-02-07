Азербайджанские дзюдоисты начинают выступление на турнире Большого шлема

Азербайджанские дзюдоисты сегодня начнут выступление на турнире серии Большого шлема, который проходит в столице Франции Париже.

Как сообщает Report, в первый день соревнований на татами выйдут три спортсмена.

Балабей Агаев (60 кг) в 1/16 финала встретится с победителем пары Ким Хвасу (Южная Корея) - Франциско Гарригос (Испания).

Назир Талыбов (66 кг) в этом же раунде сразится с победителем пары Мигель Гаго (Португалия) - Эрбол Абасбеков (Кыргызстан), а Руслан Пашаев (66 кг) выйдет на поединок с сильнейшим в дуэли Юсуф Нуркович (Черногория) - Бенце Понграц (Венгрия).

Отметим, что турнир "Большого шлема" завершится 8 февраля. Азербайджан на соревнованиях представлен восемью дзюдоистами.