    Азербайджанские дзюдоисты начинают выступление на турнире Большого шлема

    Индивидуальные
    • 07 февраля, 2026
    • 09:16
    Азербайджанские дзюдоисты сегодня начнут выступление на турнире серии Большого шлема, который проходит в столице Франции Париже.

    Как сообщает Report, в первый день соревнований на татами выйдут три спортсмена.

    Балабей Агаев (60 кг) в 1/16 финала встретится с победителем пары Ким Хвасу (Южная Корея) - Франциско Гарригос (Испания).

    Назир Талыбов (66 кг) в этом же раунде сразится с победителем пары Мигель Гаго (Португалия) - Эрбол Абасбеков (Кыргызстан), а Руслан Пашаев (66 кг) выйдет на поединок с сильнейшим в дуэли Юсуф Нуркович (Черногория) - Бенце Понграц (Венгрия).

    Отметим, что турнир "Большого шлема" завершится 8 февраля. Азербайджан на соревнованиях представлен восемью дзюдоистами.

    дзюдо Париж азербайджанские спортсмены
    Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirində mübarizəyə başlayırlar
