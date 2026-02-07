Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirində mübarizəyə başlayırlar
Fərdi
- 07 fevral, 2026
- 09:00
Azərbaycan cüdoçuları Fransanın paytaxtı Parisdə keçiriləcək "Böyük Dəbilqə" turnirində bu gün mübarizəyə başlayacaqlar.
"Report"un məlumatına görə, ilk yarış günündə üç idmançı tatamiyə çıxacaq.
Balabəy Ağayev (60 kq) 1/16 final mərhələsində Kim Hvasu (Cənubi Koreya) - Fransisko Qarriqos (İspaniya) cütünün qalibi ilə üz-üzə gələcək.
Nazir Talıbov eyni raundda Migel Qaqo (Portuqaliya) - Erbol Abasbekov (Qırğızıstan), Ruslan Paşayev (hər ikisi 66 kq) Yusuf Nurkoviç (Monteneqro) - Bence Ponqrats (Macarıstan) duelinin güclüsü ilə qarşılaşacaq.
Qeyd edək ki, "Böyük Dəbilqə" fevralın 8-də başa çatacaq. Azərbaycan yarışda səkkiz cüdoçu ilə təmsil olunur.
Son xəbərlər
09:00
Azərbaycan cüdoçuları "Böyük Dəbilqə" turnirində mübarizəyə başlayırlarFərdi
08:53
Ağ Ev Qəzza Sülh Şurası liderlərinin ilk görüşünü keçirməyi planlaşdırırDigər ölkələr
08:31
Yaponiyanın Baş naziri Kuril adaları ilə bağlı mitinqdə iştirak edəcəkDigər ölkələr
08:24
ABŞ tezliklə BMT-yə milyardlarla dollarlıq borcunun ilkin ödənişini edəcəkDigər ölkələr
08:03
Azərbaycan səfiri BMT-də mina təhlükəsi və keçmiş köçkünlərin qayıdışını gündəmə gətiribXarici siyasət
07:43
ABŞ liderinin çinli həmkarı ilə görüşü baş tutmaya bilərDigər ölkələr
07:06
Yaponiyada qar son 18 gündə 45 nəfərin ölümünə səbəb olubDigər
06:50
Macarıstanın Baş naziri yenidən Aİ-ni tənqid edibDigər ölkələr
06:14