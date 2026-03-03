İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Region
    • 03 mart, 2026
    • 20:27
    Mirzoyan və Kallas Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasla telefon danışığı aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi "Facebook" səhifəsindəki paylaşımda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, tərəflər Yaxın Şərqdəki vəziyyətə, o cümlədən humanitar məsələlərə toxunublar.

    Mirzoyan Ermənistanın sülh gündəliyinin təşviqi ilə bağlı yanaşmalarını, eləcə də Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün daha da möhkəmləndirilməsinə dair erməni əhalisi arasında formalaşan dəstəyi vurğulayıb.

    Mirzoyan və Kallas qarşıdan gələn tədbirlərin və səfərlərin təşkilində, eləcə də Ermənistan və Aİ gündəliyinin təşviqində fəal iştiraklarını vurğulayıblar.

    Ermənistan Avropa İttifaqı Ararat Mirzoyan Kaya Kallas İrana hərbi zərbələr
