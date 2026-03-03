Mirzoyan və Kallas Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblər
Region
- 03 mart, 2026
- 20:27
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallasla telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) rəsmi "Facebook" səhifəsindəki paylaşımda bildirilib.
Qeyd olunub ki, tərəflər Yaxın Şərqdəki vəziyyətə, o cümlədən humanitar məsələlərə toxunublar.
Mirzoyan Ermənistanın sülh gündəliyinin təşviqi ilə bağlı yanaşmalarını, eləcə də Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün daha da möhkəmləndirilməsinə dair erməni əhalisi arasında formalaşan dəstəyi vurğulayıb.
Mirzoyan və Kallas qarşıdan gələn tədbirlərin və səfərlərin təşkilində, eləcə də Ermənistan və Aİ gündəliyinin təşviqində fəal iştiraklarını vurğulayıblar.
Son xəbərlər
20:41
Qətər İrana qarşı döyüş əməliyyatlarında iştirakını təkzib edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:39
Ərdoğan: Türkiyə terrorla mübarizədə Pakistanın yanındadır - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:27
Mirzoyan və Kallas Yaxın Şərqdəki gərginliyi müzakirə ediblərRegion
20:17
ABŞ və İsrail SEPAH bazalarına zərbə endiribDigər ölkələr
20:11
İsrail İranın infrastrukturuna zərbələr silsiləsini başa çatdırıbDigər ölkələr
20:08
Çin İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdırDigər ölkələr
19:58
Foto
Asif Şirəliyev reytinq turnirinin ən yaxşı hakimi seçilibFərdi
19:49
Foto
Bakı dairəvi yolda nəqliyyat vasitəsi yanıb, sıxlıq yaranıbHadisə
19:46