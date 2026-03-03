Мирзоян и Каллас обсудили напряженность на Ближнем Востоке
В регионе
- 03 марта, 2026
- 20:16
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с главой евродипломатии Кайей Каллас.
Как передает Report, это следует из публикации на официальной странице МИД Армении в Facebook.
Отмечается, что собеседники затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе гуманитарные вопросы.
Министр рассказал о подходах Армении к продвижению мирной повестки, а также поддержке, сформировавшейся среди армянского населения, в отношении дальнейшего укрепления мира между Ереваном и Баку.
Мирзоян и Калас подчеркнули свое активное участие в организации предстоящих мероприятий и визитов, а также в продвижении повестки дня Армении и ЕС.
