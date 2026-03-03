Мирзоян и Каллас обсудили напряженность на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с главой евродипломатии Кайей Каллас.

Как передает Report, это следует из публикации на официальной странице МИД Армении в Facebook.

Отмечается, что собеседники затронули ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе гуманитарные вопросы.

Министр рассказал о подходах Армении к продвижению мирной повестки, а также поддержке, сформировавшейся среди армянского населения, в отношении дальнейшего укрепления мира между Ереваном и Баку.

Мирзоян и Калас подчеркнули свое активное участие в организации предстоящих мероприятий и визитов, а также в продвижении повестки дня Армении и ЕС.