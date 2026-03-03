Çin İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdır
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 20:08
Çin İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdır.
"Report" İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Çinin xarici işlər naziri Van İ israilli həmkarı Gideon Saara telefon danışığında bildirib.
"Güc, problemləri həll etməyə həqiqətən qadir deyil; əksinə, o, tez-tez yenilərini yaradır və ciddi nəticələrə yol açır. Hərbi gücün əsl dəyəri döyüş meydanında deyil, müharibənin qarşısını almaqdadır", - Van İ deyib.
Çinin xarici işlər naziri qeyd edib ki, Pekin beynəlxalq və regional məsələlərin dialoq və danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır və regionda vəziyyətin sabitləşməsində konstruktiv rol oynamağa davam etmək niyyətindədir.
Son xəbərlər
20:11
Qətər Dohaya hücumlara cavab olaraq İrana zərbə endiribDigər ölkələr
20:11
İrsail İranın infrastrukturuna zərbələr silsiləsini başa çatdırıbDigər ölkələr
20:08
Çin İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdırDigər ölkələr
19:58
Foto
Asif Şirəliyev reytinq turnirinin ən yaxşı hakimi seçilibFərdi
19:49
Foto
Bakı dairəvi yolda nəqliyyat vasitəsi yanıb, sıxlıq yaranıbHadisə
19:46
"Bakı Metropoliteni": "Nərimanov–Bakmil" sahəsində hərəkət qrafiki yenilənibİnfrastruktur
19:37
Uğursuz nəticələr seriyası Arbeloanın "Real"dakı mövqeyini sarsıdıbFutbol
19:33
Foto
Azərbaycanda ilk: Sabiq nazirin rəqəmsal əkizi müsahibə veribİKT
19:29