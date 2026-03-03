İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 20:08
    Çin İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdır

    Çin İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdır.

    "Report" İsrail KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Çinin xarici işlər naziri Van İ israilli həmkarı Gideon Saara telefon danışığında bildirib.

    "Güc, problemləri həll etməyə həqiqətən qadir deyil; əksinə, o, tez-tez yenilərini yaradır və ciddi nəticələrə yol açır. Hərbi gücün əsl dəyəri döyüş meydanında deyil, müharibənin qarşısını almaqdadır", - Van İ deyib.

    Çinin xarici işlər naziri qeyd edib ki, Pekin beynəlxalq və regional məsələlərin dialoq və danışıqlar yolu ilə həllinin tərəfdarıdır və regionda vəziyyətin sabitləşməsində konstruktiv rol oynamağa davam etmək niyyətindədir.

    Китай выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана

