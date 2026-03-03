Китай выступает за дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Ирана.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, об этом министр иностранных дел КНР Ван И заявил своему израильскому коллеге Гидеону Саару.

"Сила не способна по-настоящему решать проблемы; напротив, она зачастую порождает новые и оставляет серьезные долгосрочные последствия. Подлинная ценность военной мощи заключается не на поле боя, а в предотвращении войны", - заявил Ван И.

Глава китайского МИД подчеркнул, что Пекин выступает за урегулирование международных и региональных вопросов посредством диалога и переговоров и намерен продолжать играть конструктивную роль в стабилизации ситуации в регионе.