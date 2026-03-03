ABŞ və İsrail SEPAH bazalarına zərbə endirib
Digər ölkələr
- 03 mart, 2026
- 20:17
ABŞ və İsrail İranda İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) bazalarına zərbələr endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-i məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Tehranın qərb hissəsində partlayış səsləri eşidilib. Zərbələrdən biri Qərbi Azərbaycan vilayətinə, Uşnaviyə şəhərinə endirilib.
