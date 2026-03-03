ABŞ və İsrail SEPAH bazalarına zərbə endirib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 20:17
    ABŞ və İsrail İranda İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) bazalarına zərbələr endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV-i məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, Tehranın qərb hissəsində partlayış səsləri eşidilib. Zərbələrdən biri Qərbi Azərbaycan vilayətinə, Uşnaviyə şəhərinə endirilib.

    ABŞ İsrail İrana hərbi zərbələr
    США и Израиль нанесли удар по базам КСИР в ряде провинций Ирана

