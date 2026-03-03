США и Израиль нанесли удар по базам КСИР в ряде провинций Ирана
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 20:12
США и Израиль нанесли удары по базам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.
Отмечается, что в западной части Тегерана прогремели взрывы. Один из ударов был нанесен в провинции Западный Азербайджан, в городе Ушнавия.
