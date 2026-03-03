США и Израиль нанесли удар по базам КСИР в ряде провинций Ирана

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    • 03 марта, 2026
    • 20:12
    США и Израиль нанесли удары по базам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

    Отмечается, что в западной части Тегерана прогремели взрывы. Один из ударов был нанесен в провинции Западный Азербайджан, в городе Ушнавия.

