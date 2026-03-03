США и Израиль нанесли удар по базам КСИР в ряде провинций Ирана

США и Израиль нанесли удары по базам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Отмечается, что в западной части Тегерана прогремели взрывы. Один из ударов был нанесен в провинции Западный Азербайджан, в городе Ушнавия.