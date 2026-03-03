Asif Şirəliyev reytinq turnirinin ən yaxşı hakimi seçilib
Fərdi
- 03 mart, 2026
- 19:58
Azərbaycanlı güləş referisi Asif Şirəliyev Albaniyanın paytaxtı Tiranada keçirilən "Muhamet Malo" turnirinin ən yaxşı hakimi seçilib.
"Report" xəbər verir ki, I-S kateqoriyalı hakim fevralın 25-dən martın 1-dək baş tutan reytinq xarakterli yarışda ədaləti yüksək səviyyədə qoruduğu üçün yerli federasiya tərəfindən təltif edilib.
Albaniya Güləş Federasiyasının prezidenti Sahit Prizreni həmyerlimizə turnirin ən yaxşı hakimi üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi mükafatı təqdim edib.
Son xəbərlər
20:11
Qətər Dohaya hücumlara cavab olaraq İrana zərbə endiribDigər ölkələr
20:11
İrsail İranın infrastrukturuna zərbələr silsiləsini başa çatdırıbDigər ölkələr
20:08
Çin İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdırDigər ölkələr
19:58
Foto
Asif Şirəliyev reytinq turnirinin ən yaxşı hakimi seçilibFərdi
19:49
Foto
Bakı dairəvi yolda nəqliyyat vasitəsi yanıb, sıxlıq yaranıbHadisə
19:46
"Bakı Metropoliteni": "Nərimanov–Bakmil" sahəsində hərəkət qrafiki yenilənibİnfrastruktur
19:37
Uğursuz nəticələr seriyası Arbeloanın "Real"dakı mövqeyini sarsıdıbFutbol
19:33
Foto
Azərbaycanda ilk: Sabiq nazirin rəqəmsal əkizi müsahibə veribİKT
19:29