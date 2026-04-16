Nəriman Axundzadə "Kolambus Kryu"nun qələbəsində pay sahibi olub
Futbol
- 16 aprel, 2026
- 05:46
Azərbaycan millisinin üzvü Nəriman Axundzadə ABŞ-nin "Kolambus Kryu" komandasının heyətində ilk dəfə start heyətində meydana çıxıb.
"Report" xəbər verir ki, o, ABŞ Açıq Kubokunun 1/32 finalında "Riçmond Kikers" klubuna qarşı matçda əvəzlənmədən meydanda olub.
21 yaşlı hücumçunun komandası 3:0 hesablı qələbə qazanıb. Nəriman Axundzadə ilk qolun vurulmasında önəmli rol oynayıb.
Belə ki, Axundzadə - Marselo Errera ikilisinin qurduğu hücumu Qyuqu Pikar qolla tamamlayıb.
Qeyd edə ki, ABŞ Açıq Kubokunda mərhələlər bir oyundan ibarət olur.
