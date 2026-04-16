Nəriman Axundzadə "Kolambus Kryu"nun qələbəsində pay sahibi olub

    Futbol
    • 16 aprel, 2026
    • 05:46
    Nəriman Axundzadə Kolambus Kryunun qələbəsində pay sahibi olub

    Azərbaycan millisinin üzvü Nəriman Axundzadə ABŞ-nin "Kolambus Kryu" komandasının heyətində ilk dəfə start heyətində meydana çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, ABŞ Açıq Kubokunun 1/32 finalında "Riçmond Kikers" klubuna qarşı matçda əvəzlənmədən meydanda olub.

    21 yaşlı hücumçunun komandası 3:0 hesablı qələbə qazanıb. Nəriman Axundzadə ilk qolun vurulmasında önəmli rol oynayıb.

    Belə ki, Axundzadə - Marselo Errera ikilisinin qurduğu hücumu Qyuqu Pikar qolla tamamlayıb.

    Qeyd edə ki, ABŞ Açıq Kubokunda mərhələlər bir oyundan ibarət olur.

    Nəriman Axundzadə Kolambus Kryu FK
    Нариман Ахундзаде внес вклад в победу "Коламбус Крю"

