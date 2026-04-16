Нариман Ахундзаде внес вклад в победу "Коламбус Крю"

Игрок сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде впервые вышел в стартовом составе американского клуба "Коламбус Крю".

Как сообщает Report, это произошло в матче 1/32 финала Открытого кубка США против команды "Ричмонд Кикерс".

21-летний нападающий провел на поле весь матч без замены, а его команда одержала уверенную победу со счетом 3:0. Ахундзаде сыграл важную роль в эпизоде с первым забитым мячом.

Так, атаку, начатую связкой Ахундзаде - Марсело Эррера, точным ударом завершил Хьюго Пикар.

Отметим, что матчи Открытого кубка США на этой стадии состоят из одной игры.