    Нариман Ахундзаде внес вклад в победу Коламбус Крю

    Игрок сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде впервые вышел в стартовом составе американского клуба "Коламбус Крю".

    Как сообщает Report, это произошло в матче 1/32 финала Открытого кубка США против команды "Ричмонд Кикерс".

    21-летний нападающий провел на поле весь матч без замены, а его команда одержала уверенную победу со счетом 3:0. Ахундзаде сыграл важную роль в эпизоде с первым забитым мячом.

    Так, атаку, начатую связкой Ахундзаде - Марсело Эррера, точным ударом завершил Хьюго Пикар.

    Отметим, что матчи Открытого кубка США на этой стадии состоят из одной игры.

    Nəriman Axundzadə "Kolambus Kryu"nun qələbəsində pay sahibi olub

    Последние новости

    07:05

    Австралийский суд одобрил экстрадицию экс-пилота США Даггана в Соединенные Штаты

    Другие страны
    06:41

    США усиливают противоминную операцию в Ормузском проливе

    Другие страны
    06:07

    ЦБ Таиланда ухудшил прогноз роста экономики на 2026 год из-за войны в Иране

    Другие страны
    05:52

    Нариман Ахундзаде внес вклад в победу "Коламбус Крю"

    Футбол
    05:31

    Сенат США отклонил резолюции о блокировке продажи вооружений Израилю

    Другие страны
    05:06

    WSJ: Пентагон обсуждает с автоконцернами США наращивание выпуска вооружений

    Другие страны
    05:01

    В США до конца года ожидают поставку первого взвода Abrams с ИИ

    Другие страны
    04:58
    Фото

    Презентована книга "Иреван: эхо истории и утраченного наследия"

    Kультурная политика
    04:52

    В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяца

    Энергетика
    Лента новостей