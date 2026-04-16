    Из Турции экстрадируют обвиняемого в тяжких преступлениях гражданина Азербайджана

    16 апреля, 2026
    11:58
    Из Турции экстрадируют обвиняемого в тяжких преступлениях гражданина Азербайджана

    Обвиняемый в тяжких преступлениях гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Турции.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

    Отмечается, что в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции", компетентные органы Турции удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Бабаева Сабутера Адиль оглу.

    В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что С.Бабаев участвовал в контрабанде крупных партий наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ через таможенный пункт Азербайджана в составе организованной преступной группировки, а также незаконно приобретал, хранил, перевозил и сбывал их.

    Было принято решение о привлечении Бабаева к ответственности. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия. В результате оперативно-поисковых мероприятий Бабаев был задержан в Турции.

    Пенитенциарной службой Министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.

    Экстрадиция в Азербайджан Сбыт наркотических средств Генпрокуратура Азербайджана
    Ağır cinayətlərdə ittiham olunan daha bir azərbaycanlı Türkiyədən ekstradisiya ediləcək

