Из Турции экстрадируют обвиняемого в тяжких преступлениях гражданина Азербайджана
- 16 апреля, 2026
- 11:58
Обвиняемый в тяжких преступлениях гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Турции.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Отмечается, что в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции", компетентные органы Турции удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Бабаева Сабутера Адиль оглу.
В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что С.Бабаев участвовал в контрабанде крупных партий наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ через таможенный пункт Азербайджана в составе организованной преступной группировки, а также незаконно приобретал, хранил, перевозил и сбывал их.
Было принято решение о привлечении Бабаева к ответственности. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия. В результате оперативно-поисковых мероприятий Бабаев был задержан в Турции.
Пенитенциарной службой Министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.