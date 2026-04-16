Из Турции экстрадируют обвиняемого в тяжких преступлениях гражданина Азербайджана

Обвиняемый в тяжких преступлениях гражданин Азербайджана будет экстрадирован из Турции.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Отмечается, что в соответствии с требованиями Европейской конвенции "Об экстрадиции", компетентные органы Турции удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры об экстрадиции гражданина Азербайджана Бабаева Сабутера Адиль оглу.

В ходе расследования установлены обоснованные подозрения в том, что С.Бабаев участвовал в контрабанде крупных партий наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ через таможенный пункт Азербайджана в составе организованной преступной группировки, а также незаконно приобретал, хранил, перевозил и сбывал их.

Было принято решение о привлечении Бабаева к ответственности. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия. В результате оперативно-поисковых мероприятий Бабаев был задержан в Турции.

Пенитенциарной службой Министерства юстиции предпринимаются необходимые меры для его экстрадиции в Азербайджан.