В Ирпени планируют новые проекты восстановления при поддержке Азербайджана

В украинском Ирпене рассчитывают на реализацию новых масштабных проектов восстановления при поддержке Азербайджана.

Об этом в комментарии восточноевропейскому бюро Report заявил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Пащинский.

По его словам, после начала российско-украинской войны около 80% социальной инфраструктуры Ирпеня было разрушено. "Благодаря Азербайджану уже восстановлены крупный лицей и центральная больница. В перспективе мы планируем совместно реализовать еще четыре проекта", - отметил он.

Пашинский уточнил, что среди новых инициатив - строительство современного дома культуры на месте разрушенного, восстановление детско-юношеской спортивной школы, а также создание нового арт-центра.

Кроме того, планируется строительство крупного жилого здания на Гостомельском шоссе.