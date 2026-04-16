    В Ирпени планируют новые проекты восстановления при поддержке Азербайджана

    • 16 апреля, 2026
    • 11:42
    В Ирпени планируют новые проекты восстановления при поддержке Азербайджана

    В украинском Ирпене рассчитывают на реализацию новых масштабных проектов восстановления при поддержке Азербайджана.

    Об этом в комментарии восточноевропейскому бюро Report заявил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Пащинский.

    По его словам, после начала российско-украинской войны около 80% социальной инфраструктуры Ирпеня было разрушено. "Благодаря Азербайджану уже восстановлены крупный лицей и центральная больница. В перспективе мы планируем совместно реализовать еще четыре проекта", - отметил он.

    Пашинский уточнил, что среди новых инициатив - строительство современного дома культуры на месте разрушенного, восстановление детско-юношеской спортивной школы, а также создание нового арт-центра.

    Кроме того, планируется строительство крупного жилого здания на Гостомельском шоссе.

    İrpen merinin müavini: Bu il şəhərimizdə Azərbaycanın sayəsində genişmiqyaslı bərpa gözləyirik
    Deputy Mayor: Irpin expects major reconstruction thanks to Azerbaijan

