В Ирпени планируют новые проекты восстановления при поддержке Азербайджана
- 16 апреля, 2026
- 11:42
В украинском Ирпене рассчитывают на реализацию новых масштабных проектов восстановления при поддержке Азербайджана.
Об этом в комментарии восточноевропейскому бюро Report заявил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Пащинский.
По его словам, после начала российско-украинской войны около 80% социальной инфраструктуры Ирпеня было разрушено. "Благодаря Азербайджану уже восстановлены крупный лицей и центральная больница. В перспективе мы планируем совместно реализовать еще четыре проекта", - отметил он.
Пашинский уточнил, что среди новых инициатив - строительство современного дома культуры на месте разрушенного, восстановление детско-юношеской спортивной школы, а также создание нового арт-центра.
Кроме того, планируется строительство крупного жилого здания на Гостомельском шоссе.