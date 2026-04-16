İrpen merinin müavini: Bu il şəhərimizdə Azərbaycanın sayəsində genişmiqyaslı bərpa gözləyirik
- 16 aprel, 2026
- 10:55
İrpen şəhər merinin I müavini Oleksandr Paşinski bu il şəhərdə Azərbaycanın sayəsində genişmiqyaslı bərpanın işlərinin aparılacağını gözlədiklərini bəyan edib.
"Report"un Şərqi Avropa bürosuna açıqlamasında O.Paşinski Ukraynaya tammıqyaslı hərbi müdaxilədən sonra şəhərin sosial infrastrukturunun 80 %-nin dağıldığını bildirib.
"Azərbaycanın sayəsində böyük lisey, mərkəzi xəstəxanamız bərpa olundu. Biz indi perspektivdə Azərbaycan ilə dörd obyektin yenidən qurulmasını planlaşdırırıq", - o deyib.
Merin müavininin sözlərinə görə, Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü layihələr arasında dağıdılmış yeni mədəniyyət evinin yerinə yenisinin tikintisi, bir hissəsi dağıdılmış uşaq-gənclər idman məktəbinin bərpasıdır:
"Bundan başqa Azərbaycan tərəfinin layihəsi əsasında tamamilə yeni tikiləcək art-mərkəz var. Hostomel şossesində bir böyük yaşayış binasının da tikintisi nəzərdə tutulub".