    • 16 aprel, 2026
    • 10:55
    İrpen merinin müavini: Bu il şəhərimizdə Azərbaycanın sayəsində genişmiqyaslı bərpa gözləyirik

    İrpen şəhər merinin I müavini Oleksandr Paşinski bu il şəhərdə Azərbaycanın sayəsində genişmiqyaslı bərpanın işlərinin aparılacağını gözlədiklərini bəyan edib.

    "Report"un Şərqi Avropa bürosuna açıqlamasında O.Paşinski Ukraynaya tammıqyaslı hərbi müdaxilədən sonra şəhərin sosial infrastrukturunun 80 %-nin dağıldığını bildirib.

    "Azərbaycanın sayəsində böyük lisey, mərkəzi xəstəxanamız bərpa olundu. Biz indi perspektivdə Azərbaycan ilə dörd obyektin yenidən qurulmasını planlaşdırırıq", - o deyib.

    Merin müavininin sözlərinə görə, Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü layihələr arasında dağıdılmış yeni mədəniyyət evinin yerinə yenisinin tikintisi, bir hissəsi dağıdılmış uşaq-gənclər idman məktəbinin bərpasıdır:

    "Bundan başqa Azərbaycan tərəfinin layihəsi əsasında tamamilə yeni tikiləcək art-mərkəz var. Hostomel şossesində bir böyük yaşayış binasının da tikintisi nəzərdə tutulub".

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi İrpen Azərbaycanın humanitar yardımı
    В Ирпени планируют новые проекты восстановления при поддержке Азербайджана
    Deputy Mayor: Irpin expects major reconstruction thanks to Azerbaijan

