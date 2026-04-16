    Краузе: Логистический потенциал Азербайджана важен для Европы - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 16 апреля, 2026
    • 11:57
    Логистический потенциал Азербайджана открывает широкие возможности для Европы, в том числе в сфере поставок сельскохозяйственной продукции.

    Об этом сообщил Report министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе, находящийся с визитом в Азербайджане.

    По его словам, Азербайджан обладает значительными возможностями для экспорта аграрной продукции, в частности томатов, на латвийский рынок. "Я неоднократно посещал Азербайджан и восхищен вашими овощами. Несмотря на существующие логистические сложности, связанные с Россией, я вижу большие перспективы для их поставок в Латвию", - отметил он.

    Кроме того, министр отметил возможность применения латвийской модели агрострахования, предусматривающей государственную и европейскую поддержку страховых расходов.

    По его словам, перспективным направлением взаимодействия может стать и сотрудничество в киноиндустрии, включая обмен опытом в производстве фильмов.

    Армандс Краузе Азербайджано-латвийские отношения Сотрудничество в сельском хозяйстве
    Latviyalı nazir: "Azərbaycanın logistik potensialı Avropa üçün böyük imkandır" - EKSKLÜZİV
    Latvian minister sees major logistics potential in Azerbaijan - EXCLUSIVE

