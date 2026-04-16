Владелец Zara и Bershka заявил о кибератаке на базы данных компании

Испанская компания сети магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, сообщила о несанкционированном доступе к своим базам данных, размещенным на серверах стороннего провайдера.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Pais.

По ее данным, эти базы данных содержат информацию о коммерческих отношениях с клиентами на разных рынках, но не включают личные данные, такие как имя и фамилия, телефон, адрес, пароли, банковские карты или другие платежные средства.

По предварительной оценке, персональные данные клиентов не были затронуты в результате взлома.

Компания уже сообщила о произошедшем уполномоченным органам и задействовала свои протоколы безопасности.

"Операции и системы Inditex никоим образом не пострадали, и клиенты могут продолжать получать доступ и работать в условиях полной безопасности", - заверили в сети.

Inditex основана испанцем Амансио Ортегой. В настоящее время сеть насчитывает около 5,5 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Наиболее известными брендами Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. Ранее компания сообщила, что в 2025 финансовом году (с 1 февраля 2025 года по 31 января 2026 года) ее чистая прибыль достигла рекордных €6,22 млрд.