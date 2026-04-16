Аббас Ибрагимов: МБА намерен приобрести контрольный пакет акций банка в Узбекистане

ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА, ABB) планирует приобрести контрольный пакет акций одного из частных банков Узбекистана.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления МБА Аббас Ибрагимов.

"Одной из ключевых целей стратегического плана развития МБА на 2026–2028 годы является географическая экспансия. В этом контексте мы намерены выйти на финансовый рынок Узбекистана. Банк, в котором мы намерены приобрести контрольный пакет акций, – один из частных банков Узбекистана. Если наши акционеры примут положительное решение, то мы приступим к юридическим процедурам в соответствии с требованиями законодательства", - сказал Ибрагимов.

По его словам, в соответствии со стратегией МБА продолжит проводить исследования рынка, "направленные на расширение географии присутствия нашей банковской группы".

Напомним, что данный вопрос включен в повестку очередного общего собрания акционеров МБА, которое состоится 7 мая.

МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны по размеру активов. В настоящее время банк имеет дочерние банки в России и Грузии.