Доходы ГФСЗ превысили прогноз на 183 млн манатов

Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в первом квартале 2026 года составили 2 млрд 132 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ, это на 9% или 183 млн манатов больше прогноза.

В структуре доходов фонда поступления по обязательному государственному социальному страхованию превысили прогноз на 3%, или на 41 млн манатов, составив 1 млрд 559 млн манатов.

В январе-марте текущего года расходы ГФСЗ составили 2 млрд 53 млн манатов, что на 10% или на 189 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.