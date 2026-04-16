Доходы ГФСЗ превысили прогноз на 183 млн манатов
- 16 апреля, 2026
- 11:42
Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в первом квартале 2026 года составили 2 млрд 132 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ, это на 9% или 183 млн манатов больше прогноза.
В структуре доходов фонда поступления по обязательному государственному социальному страхованию превысили прогноз на 3%, или на 41 млн манатов, составив 1 млрд 559 млн манатов.
В январе-марте текущего года расходы ГФСЗ составили 2 млрд 53 млн манатов, что на 10% или на 189 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
