    Финансы
    16 апреля, 2026
    11:42
    Доходы ГФСЗ превысили прогноз на 183 млн манатов

    Доходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) в первом квартале 2026 года составили 2 млрд 132 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГФСЗ, это на 9% или 183 млн манатов больше прогноза.

    В структуре доходов фонда поступления по обязательному государственному социальному страхованию превысили прогноз на 3%, или на 41 млн манатов, составив 1 млрд 559 млн манатов.

    В январе-марте текущего года расходы ГФСЗ составили 2 млрд 53 млн манатов, что на 10% или на 189 млн манатов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ)
