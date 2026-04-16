    DSMF-nin rüblük gəlirləri və xərcləri açıqlanıb

    Maliyyə
    16 aprel, 2026
    • 11:19
    Bu ilin I rübündə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) gəlirləri 2 milyard 132 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə DSMF-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, proqnozla müqayisədə 9 % və yaxyd 183 milyon manat çoxdur.

    Fondun gəlirlərinin tərkibində məcburi dövlət sosial sığorta daxilolmaları proqnoza nisbətən 3 % və yaxud 41 milyon manat çox - 1 milyard 559 milyon manat olub.

    Yanvar-mart aylarında DSMF-nin xərcləri isə 2 milyard 53 milyon manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 10 % və yaxud 189 milyon manat çoxdur.

    Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) Gəlirlər və xərclər
    Доходы ГФСЗ превысили прогноз на 183 млн манатов

