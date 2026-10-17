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    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşımaları 6 %-ə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    • 17 oktyabr, 2026
    • 15:21
    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişindaşımaları 6 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 3 milyon 288,4 min sərnişin daşınıb.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 183,5 min sərnişin və ya 5,9 % çoxdur.

    9 ayda bu nəqliyyat növü ilə yükdaşıma 288,3 min ton olub. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyişməyib.

    Hesabat dövründə Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 183 milyon 72,9 min ton yük daşıyıb. Yüklərin 0,2 %-i hava yolu ilə daşınıb.

    2026-cı ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda 1 milyard 771 milyon 305,6 min sərnişin daşınıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 156 milyon 793 min sərnişin və ya 9,7 % çoxdur.

    Sərnişindaşıma Yük daşımaları Azərbaycan Hava Yolları (AZAL) Dövlət Statistika Komitəsi
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