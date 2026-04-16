    Из Ирана в Азербайджан с конца февраля эвакуированы 3 546 человек

    • 16 апреля, 2026
    • 11:58
    Из Ирана в Азербайджан с конца февраля эвакуированы 3 546 человек

    В период с 28 февраля по сегодняшний день из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3 546 человек.

    Согласно полученной Report информации, 620 эвакуированных - граждане Азербайджана.

    Среди эвакуированных - граждане Китая (738 человек), России (384), Индии (294), Бангладеш (198), Таджикистана (195), Пакистана (152), Ирана (137), Индонезии (118), Омана (84), Алжира (57), Италии (46), Германии (30), Канады (27), Испании (26), Франции и Казахстана (по 25), Грузии и Японии (по 21), Саудовской Аравии (18), Узбекистана и США (по 17), Бахрейна и Польши (по 16), Швейцарии (14), Нигерии и Беларуси (по 13), Венгрии (12), Мексики (11), Великобритании, Болгарии, Демократической Республики Конго (по 10), Бразилии (9), Судана, Венесуэлы (по 8), Финляндии, Румынии, Чехии, Словакии, Бельгии, Кыргызстана, Австралии, Австрии и ОАЭ (по 6).

    Также эвакуированы по пять граждан Турции, Сербии, Швеции, Афганистана, Греции, Вьетнама, по четыре гражданина Иордании, Филиппин, Украины, Шри-Ланки, Кувейта, Нидерландов, по три гражданина Катара, Хорватии, Дании, Норвегии, по два гражданина Непала, Ливана, Йемена, Мьянмы, Кипра, Египта, Словении, Уругвая.

    Кроме того, из Ирана в Азербайджан эвакуированы по одному гражданину Туниса, Южно-Африканской Республики, Мальдивских островов, Кубы, Ватикана, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Латвии, Белиза и Доминиканской Республики.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения.

    İrandan Azərbaycana indiyədək 3 546 nəfər təxliyə olunub
    3,546 people evacuated from Iran to Azerbaijan so far

