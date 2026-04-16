Украина атаковала Туапсе: есть погибшие и пострадавшие, введен режим ЧС
- 16 апреля, 2026
- 12:14
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Туапсе в Краснодарском крае России, в результате чего 2 человека погибли, еще семь человек получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
"Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек. Как сообщал ранее, к сожалению, два человека погибли. По уточненным данным погиб один ребенок - 14 летняя девочка, вторая погибшая - взрослая девушка, ее личность устанавливают",- написал он.
Он также отметил, что в Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Обломки беспилотников повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два образовательных учреждения и музыкальную школу.
Кондратьев также добавил, что в Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, где возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Один человек получил ранения и был доставлен в больницу.