    Украина атаковала Туапсе: есть погибшие и пострадавшие, введен режим ЧС

    • 16 апреля, 2026
    • 12:14
    Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Туапсе в Краснодарском крае России, в результате чего 2 человека погибли, еще семь человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

    "Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек. Как сообщал ранее, к сожалению, два человека погибли. По уточненным данным погиб один ребенок - 14 летняя девочка, вторая погибшая - взрослая девушка, ее личность устанавливают",- написал он.

    Он также отметил, что в Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Обломки беспилотников повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два образовательных учреждения и музыкальную школу.

    Кондратьев также добавил, что в Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, где возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Один человек получил ранения и был доставлен в больницу.

    Российско-украинский конфликт Пожар (возгорание) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Туапсе Краснодарский край Вооруженные силы Украины (ВСУ)
