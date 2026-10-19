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    В Португалии 27 октября перед парламентом пройдет митинг из-за цен на жилье

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 12:58
    В Португалии 27 октября перед парламентом пройдет митинг из-за цен на жилье

    В Португалии уже вторую неделю продолжаются протесты против подорожания жилья; в столице Лиссабоне демонстранты разбили лагерь на одной из главных площадей.

    Как передает Report, об этом сообщает государственная общественная телерадиовещательная компания Португалии.

    Ведутся обсуждения о возможности проведения масштабного митинга 27 октября перед зданием парламента, а также забастовки – 11 ноября.

    Движение за доступное жилье требует повышения арендной платы, увеличения количества государственного жилья и срочных мер со стороны правительства для решения жилищного кризиса.

    Демонстранты не исключают возможности разобрать лагерь, но ожидают итогов сегодняшнего заседания народного собрания.

    Протестующие объявили, что демонстрации будут продолжаться до конца года.

    Акции протеста Жилищный кризис Португалия
    Portuqaliyada parlament binası qarşısında genişmiqyaslı mitinq keçirilə bilər
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